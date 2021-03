Birmania: altri 12 morti, il bilancio sale a 247 vittime

ROMA, 21 MAR - Almeno altri 12 manifestanti sono morti in Birmania in seguito alle continue proteste anti golpe in corso nel Paese: lo rende noto l'Associazione per l'assistenza ai prigionieri politici (Aapp). Secondo l'organizzazione non profit per la difesa dei diritti umani basata in Thailandia, sei persone sono state uccise ieri dalle forze di sicurezza tra Yangon, Bago e la regione di Magway, mentre le altre sei erano morte nei giorni scorsi e sono state aggiunte al conteggio. Fino a ieri, ha inoltre reso noto la ong, erano state arrestate 2.345 persone. Proseguono intanto le proteste: la notte scorsa i manifestanti, tra cui molti medici in camice bianco, hanno marciato a Mandalay contro la repressione omicida della giunta militare. (ANSA).