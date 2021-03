Covid: a Belgrado protesta contro le restrizioni

(ANSAmed) - BELGRADO, 20 MAR - Una manifestazione di protesta contro le misure restrittive imposte per la pandemia di Covid-19 si è svolta nel pomeriggio nel centro di Belgrado. Tutti senza mascherina, i dimostranti hanno mostrato cartelli e striscioni di critica contro i provvedimenti di prevenzione e chiusura, ritenuti inutili e eccessivi. Il raduno, tenuto a bada dalla polizia, si è svolto senza incidenti. In Serbia, dove si registra una sensibile ripresa di contagi e decessi, è in vigore da martedì e fino a domani una chiusura quasi generalizzata, con la sola eccezione di farmacie, supermercati e distributori di carburante. Medici e specialisti ritengono tale periodo di chiusura insufficiente e premono per una proroga di almeno un'altra settimana. (ANSAmed).