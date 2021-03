Covid: in Europa contagi saliti del 34% in tre settimane

ROMA, 20 MAR - La terza ondata di Covid-19 sommerge l'Europa e in tre settimane i contagi sono aumentati del 34% . Lo scrive El Pais ricordando che le varianti, più contagiose del ceppo originario del virus, sono in gran parte responsabili di questo dato. Due giorni fa l'Oms aveva annunciato che la variante inglese è predominante in Europa, essendo presente in 48 Paesi su 53. L'Organizzazione ha inoltre lanciato un allerta sulla necessità di non allentare le misure restrittive per evitare un ulteriore incremento dei contagi. (ANSA).