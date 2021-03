Usa: Pompeo scalda i motori per la Casa Bianca e va in Iowa

WASHINGTON, MAR 20 - "1.327 days": lo ha twittato Mike Pompeo, alludendo ai giorni che mancano alle prossime presidenziali e alimentando l'ipotesi di una sua corsa alla Casa Bianca, anche con il viaggio che farà la prossima settimana in Iowa, lo Stato da dove partono le primarie e che di solito incorona il futuro commander in chief. La sua sarà la prima visita in persona nell'Hawkeye State da parte di un potenziale candidato repubblicano alle presidenziali del 2024. Il viaggio prevede anche una tappa al Westside Conservative Club, un club conservatore a Urbandale. Pompeo, ex deputato del Kansas che ha servito prima come capo della Cia e poi come segretario di stato sotto Donald Trump, non ha nascosto le sue ambizioni in una recente intervista a Fox, facendo intendere che correrà per la Casa Bianca se il tycoon - di cui è uno dei più stretti alleati - non si candidasse ancora per un secondo mandato. "Sono sempre pronto per una buona battaglia", ha risposto all'anchor di Fox News Sean Hannity. "Tengo profondamente all'America. Io e te siamo parte del movimento conservatore da moltissimo tempo, intendo continuare", ha aggiunto. Il conduttore ha replicato che prenderà la risposta di Pompeo come "un forte forse" e l'ex capo della diplomazia americana ha risposto "perfetto". (ANSA).