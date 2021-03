Turchia: gestione Gezi Park tolta al Comune di Istanbul

ISTANBUL, 20 MAR - L'autorità di gestione di Gezi Park a Istanbul, noto a livello internazionale per le proteste antigovernative del 2013 e adiacente alla centrale piazza Taksim, è stata tolta al Comune, amministrato dall'opposizione, e trasferita a una fondazione filogovernativa intitolata al Sultano ottomano Beyazit. "Questa decisione è stata presa per fermare il progetto di trasformare di nuovo la piazza in un'area verde ed estetica. Non abbandoneremo la nostra lotta", dichiara in una nota il Comune di Istanbul, promettendo ricorsi contro la decisione. (ANSA).