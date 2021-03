Brasile: Bolsonaro, pandemia è 'guerra contro presidente'

BRASILIA, 19 MAR - Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha sostenuto che nel suo Paese la pandemia di coronavirus è diventata una "guerra contro il presidente", dove i suoi avversari politici lo accusano di essere "insensibile alla morte". "State vedendo come la popolazione soffre di disoccupazione? Le famiglie che prima erano povere ora sono sprofondate nella miseria", ha detto il capo dello Stato, puntando il dito in particolare contro "i lockdown" decretati dalla maggioranza dei governatori dei 27 Stati federativi. Durante una diretta sui social, Bolsonaro ha poi indirettamente consigliato il consumo di ivermectina per combattere il Covid. "Se uno non vuole prendere quel farmaco che uccide i pidocchi ma non gli esseri umani, non lo faccia, ma lasci libero di prenderlo chi invece lo vuole", ha sottolineato il presidente. Bolsonaro risultò positivo al virus nel luglio 2020 e in quell'occasione disse di essere in seguito guarito grazie all'idrossiclorochina, un farmaco per la malaria sconsigliato dall'Oms contro il Covid. (ANSA).