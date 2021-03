Covid: Cuba, al via sperimentazione secondo vaccino interno

ROMA, 19 MAR - Le autorità sanitarie cubane hanno approvato un secondo vaccino anti Covid nazionale candidato per le sperimentazioni cliniche in fase avanzata: entra così nel vivo la corsa contro il tempo del Paese caraibico per la realizzazione di un siero prodotto in casa in grado di far fronte alla più grave ondata di contagi registrata finora sul territorio. Cuba è uno dei pochi Paesi della regione che non ha ancora avviato un programma di immunizzazioni, preferendo sviluppare i vaccini internamente piuttosto che acquistarli all'estero. Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa Reuters sul suo sito, le sperimentazioni cliniche in fase avanzata per il suo vaccino Soberana 2 sono iniziate questo mese e ieri le autorità ne hanno autorizzato l'avvio anche per il vaccino Abdala, che prende il nome da un poema dell'eroe dell'indipendenza cubana del 19mo secolo Jose Marti. Le autorità cominceranno a reclutare la settimana prossima circa 48mila volontari di età compresa tra 19 e 80 anni nelle province orientali del Paese per l'avvio delle sperimentazioni che dureranno fino a luglio: i risultati saranno resi noti ad agosto. Nel frattempo, Cuba attraversa uno dei periodi più difficili dall'inizio della pandemia, con 600-1.000 casi al giorno su una popolazione di 11 milioni di abitanti. (ANSA).