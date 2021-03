Birmania, reporter Bbc prelevato all'alba e 'scomparso'

ROMA, 19 MAR - Un giornalista birmano della Bbc è "scomparso" dopo essere stato portato via questa mattina presto da uomini non identificati, ha reso noto la stessa Bbc, esprimendo "profonda preoccupazione" per la sua sicurezza. "Siamo estremamente preoccupati per il nostro reporter birmano della Bbc News, Aung Thura, che è stato portato via da uomini non identificati nella capitale birmana", ha affermato il press team della Bbc sul suo account Twitter. "Bbc prende con estrema serietà la sicurezza di tutto il suo staff in Birmania e sta facendo tutto il possibile per ritrovare Aung Thura", si legge ancora nel post di Bbc News Press Team su Twitter. Nel testo si fa poi appello alle autorità birmane "ad aiutare a localizzarlo e a confermare che è al sicuro. Aung Thura è un giornalista della Bbc accreditato, con un'esperienza di molti anni nella copertura degli eventi a Nay Pyi Taw". (ANSA).