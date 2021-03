AstraZeneca: Danimarca attende prima riprendere vaccinazione

(ANSA-AFP) - COPENHAGEN, 19 MAR - La Danimarca ha annunciato che attenderà prima di una possibile ripresa della vaccinazione anti-Covid con il siero di AstraZeneca, dichiarato "sicuro ed efficace" dal regolatore europeo. "La nostra decisione di sospendere la vaccinazione con il vaccino Covid-19 di AstraZeneca fino alla settimana 12 (22-28 marzo) rimane in vigore", ha detto il direttore dell'agenzia sanitaria danese Sundhedsstyrelsen, Soren Brostrom, in una dichiarazione rilasciata nella tarda serata di ieri. "Nei prossimi giorni, Sundhedsstyrelsen e l'Agenzia danese per i medicinali valuteranno l'impatto del parere dell'Ema (Agenzia europea per i medicinali) sul vaccino Covid-19 di AstraZeneca per il programma di vaccinazione danese", ha aggiunto. La scorsa settimana, la Danimarca è stata il primo paese a sospendere completamente la vaccinazione con AstraZeneca, prima di essere seguita da quindici paesi, soprattutto europei. Secondo le autorità danesi, anche se conferma i benefici del vaccino, il regolatore europeo "non esclude un nesso tra i pochi casi noti di coaguli di sangue rari ma gravi e la vaccinazione con Vaccino AstraZeneca". La Danimarca sta attualmente esaminando dieci casi, incluso uno fatale, in cui si sono verificati coaguli di sangue o sintomi di coaguli di sangue dopo la vaccinazione, in oltre 140.000 persone che hanno ricevuto una dose del vaccino svedese-britannico. Tutti i paesi nordici tranne la Finlandia avevano sospeso l'uso del vaccino a causa dei timori di coaguli di sangue. Svezia e Norvegia hanno già annunciato che aspetteranno prima di una possibile ripresa. (ANSA-AFP).