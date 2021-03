Russia: l'ambasciatore lascerà Washington sabato

MOSCA, 18 MAR - L'ambasciatore russo negli Stati Uniti Anatoli Antonov lascerà Washington sabato per consultazioni a Mosca: lo riferisce oggi l'ambasciata russa dopo che ieri il Cremlino ha annunciato di richiamare il proprio ambasciatore in seguito a un'intervista in cui il presidente americano Joe Biden ha dichiarato di ritenere Putin un "assassino" e che il presidente russo "pagherà un prezzo" per le sue presunte interferenze nelle elezioni americane. "Il 20 marzo l'ambasciatore di Russia presso gli Stati Uniti Anatoli Antonov lascerà Mosca per consultazioni", fa sapere l'ambasciata, aggiungendo che il diplomatico discuterà "dei modi per correggere i rapporti tra Russia e Usa, che sono in crisi" e che "certe dichiarazioni sconsiderate di alti funzionari statunitensi hanno messo le relazioni già eccessivamente conflittuali sotto la minaccia del collasso". (ANSA).