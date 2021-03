Brasile, più morti in un anno di Covid che per Aids in 23

SAN PAOLO, 18 MAR - Le vittime causate in Brasile dal Covid-19 in un anno di pandemia hanno già superato quelle per Aids registrate negli ultimi 23 anni. Le morti per Covid-19 sono ad oggi 284.775 mentre quelle causate dall'Aids dal 1996 al 2019 sono 281.156. Lo rivela il ministero della Salute, che monitora le vittime per Aids solo dal 1996 anche se la Sindrome da immunodeficienza acquisita è presente in Brasile dal 1982. La media annua di vittime causate dall'Aids in Brasile oscilla tra 10 e 12 mila, precisa il ministero. (ANSA).