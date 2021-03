Vaccini: Breton inaugura stabilimento Merck in Francia

PARIGI, 17 MAR - Il gruppo farmaceutico tedesco Merck investe 25 milioni di euro nel 2021 nella sua fabbrica di Molsheim, nell'est della Francia (Alsazia) per lo sviluppo di capacità di produzione di strumenti necessari alla fabbricazione di vaccini contro il Covid-19. Il progetto è stato presentato oggi pomeriggio dai dirigenti della sede al commissario europeo per il Mercato interno, Thierry Breton, responsabile del gruppo di lavoro europeo per la produzione di vaccini, e alla ministra dell'Industria francese, Agnès Pannier-Runacher. La nuova unità, grazie alla quale saranno creati 350 nuovi posti di lavoro a Molsheim - il 3/o sito di produzione del gruppo Merck, che impiega oggi 1.750 dipendenti - produrrà "contenitori monouso per i fabbricanti di vaccini e di prodotti terapeutici per tutto il mondo", ha annunciato la vicepresidente del Cda e vice-CEO del gruppo, Belen Garijo. "Siamo un continente - ha detto Breton - e dobbiamo vincere questa guerra contro la pandemia con una vaccinazione di massa, ma dobbiamo portare avanti anche una battaglia industriale". Per il commissario europeo, l'investimento di Merck, che avviene "proprio nel cuore dell'Europa" "è un esempio importante del rafforzamento della catena di approvvigionamento europea", una tappa fondamentale verso "la completa autonomia vaccinale che dobbiamo raggiungere". (ANSA).