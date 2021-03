Biden, dialogo con diversi Paesi per surplus Usa vaccini

WASHINGTON, MAR 16 - Joe Biden ha rivelato che la sua amministrazione sta "già parlando con diversi Paesi" per condividere il surplus americano di vaccini contro il coronavirus ma non ha specificato quali. "Ve lo faremo sapere molto presto", ha risposto ai cronisti prima di imbarcarsi per volare in Pennsylvania per promuovere il piano Covid da 1.900 miliardi di dollari. (ANSA).