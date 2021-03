Ambiente: studio, New Delhi sempre la più inquinata al mondo

NEW DELHI, 16 MAR - Nel 2020, New Delhi si è riconfermata la capitale più inquinata al mondo. Lo rivela uno studio della IQ Air, una compagnia svizzera specializzata nell'analisi della qualità dell'aria e nella protezione contro gli agenti inquinanti, riportato dal quotidiano The Hindu. Mentre l'84% di tutti i paesi esaminati hanno visto miglioramenti nella qualità dell'aria, la capitale indiana è rimasta al suo sgradevole primo posto; l'India, nell'insieme, ha visto i livelli di PM 2.5, le microparticelle nocive per la salute, salire nel 2020 rispetto al 2019,nonostante il lungo blocco delle attività industriali ed edilizie dettato dal lockdown per contrastare il Covid-19 L'India è stata classificata a lungo come il quinto paese più inquinato al mondo, fino all'anno scorso, quando è salita al terzo posto. (ANSA).