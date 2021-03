Marine Le Pen, meglio che il Papa 'si occupi delle chiese'

PARIGI, 15 MAR - "Il Papa si occupi di quello che succede nelle chiese": così Marine Le Pen risponde alla "preoccupazione" di Papa Francesco rispetto alla crescita dei "populismi", una affermazione che, secondo il settimanale francese L'Obs, il pontefice avrebbe fatto in merito all'ipotesi di una vittoria di Marine Le Pen alle presidenziali del 2022 in Francia. "Date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio", twitta la presidente del Rassemblement National, invitando il Papa non immischiarsi in politica. Sono convinta - afferma la Le Pen - che tanti credenti sarebbero contenti che il Papa si occupasse di quello che succede nelle chiese piuttosto che delle urne". "Che ognuno - ha concluso la candidata all'Eliseo per l'estrema destra francese - faccia quello a cui è stato destinato". (ANSA).