Gb: nuovo raduno per Sarah, blocco stradale a Westminster

LONDRA, 15 MAR - Decine di persone, in maggioranza donne, si sono ripresentate oggi in strada a Londra per protestare contro la violenze di genere e i femminicidi dopo l'uccisione nei giorni scorsi delle 33enne Sarah Everard, attribuita dalle indagini a un agente di Scotland Yard, ma anche per protestare contro i modi spicci con cui la polizia sabato ha disperso una veglia in ricordo di Sarah. Le partecipanti sono tornate a sfidare le restrizioni sugli assembramenti imposte in tempi di lockdown in nome delle cautele anti-Covid, ma indossando mascherine e protezioni varie. Il raduno si è concentrato nei pressi di Westminster, dove oggi è stato avviato il dibattito su una controversa proposta governativa di riforma della pubblica sicurezza che attribuisce maggiori poteri d'intervento alla polizia in caso di manifestazioni considerate dirompenti. Alcune dimostranti hanno formato un picchetto per strada ostacolando temporaneamente il traffico. Molti i cartelli e gli slogan contro le aggressioni alle donne e in favore della loro libertà, ma anche contro gli eccessi della polizia denunciati al grido di "vergogna!" e "non ci farete tacere", in un clima teso e di forte emozione. Intanto le indagini sul delitto Everard proseguono sotto la direzione della comandante di Scotland Yard, Cressida Dick, la quale ha escluso ieri di dimettersi per gli incidenti di sabato e si è vista rinnovare oggi la fiducia dal premier Boris Johnson e dalla ministra dell'Interno, Priti Patel, prima di una riunione ad hoc a Downing Steer malgrado le critiche e le richieste di un'indagine approfondita avanzate dallo stesso governo sui fermi eseguiti durante la veglia. Fra gli sviluppi dell'inchiesta, da segnalare la rimozione dall'incarico di un poliziotto coinvolto nelle perquisizioni condotte alla ricerca del cadavere di Sarah nei giorni scorsi, accusato di aver condiviso immagini inappropriate con alcuni colleghi. (ANSA).