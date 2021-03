Usa: Pelosi, accuse contro Cuomo credibili e serie

NEW YORK, 14 MAR - Andrew Cuomo "ama New York e dovrebbe chiedersi se può ancora governare in modo efficace". Lo afferma la Speaker della Camera, Nancy Pelosi, sottolineando che le accuse mosse nei confronti del governatore di New York sono "credibili e serie. Io ho tolleranza zero per le molestie", aggiunge Pelosi. (ANSA).