Usa:repubblicani Alabama incoronano Trump,il migliore storia

NEW YORK, 13 MAR - Il partito repubblicano dell'Alabama onora Donald Trump con una risoluzione che lo dichiara "uno dei migliori e più efficaci" presidenti nei 245 anni di storia della Repubblica". La risoluzione incorniciata sarà consegnata a breve a Trump nel corso di un evento a Mar-a-Lago. "E' un riconoscimento per tutte le grandi cose che ha fatto per l'America": ha fatto più Trump "in 48 mesi che Joe Biden in 48 anni da senatore e vicepresidente", afferma il partito repubblicano dell'Alabama. (ANSA).