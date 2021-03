Usa: Biden, morte Taylor una tragedia, ora riforma polizia

NEW YORK, 13 MAR - "La morte di Breonna Taylor è stata una tragedia, un colpo per la sua famiglia, la sua comunità e l'America. Dobbiamo premere affinché una significativa riforma della polizia sia approvata dal Congresso. Resto impegnato a firmare in legge una riforma storica". Lo twitta Joe Biden nell'anniversario della morte dell'afroamericana Taylor, uccisa a Louisville nella sua abitazione dalla polizia. (ANSA).