5 leader Ue a Michel, 'disparità su dosi, convochi summit'

BRUXELLES, 13 MAR - Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha ricevuto una lettera da parte dei leader di Austria, Repubblica Ceca, Slovenia, Bulgaria e Lettonia in cui viene sollecitato a convocare un vertice per discutere delle "grosse disparità" nella distribuzione dei vaccini. Nel documento, indirizzato anche alla presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen, si afferma che "le distribuzioni delle dosi da parte delle aziende farmaceutiche agli Stati membri non vengono attuate su" basi eque. Lo confermano fonti Ue. (ANSA).