Covid: in Cile quasi 6mila casi in 24 ore, record da giugno

ROMA, 12 MAR - Il Cile ha registrato nelle ultime 24 ore 5.983 nuovi casi di coronavirus, il maggior numero di infezioni in una giornata in quasi nove mesi, da quando il 19 giugno 2020 furono rilevati 6.290 contagi. Lo ha riferito il ministero della Salute cileno, citato dal sito del quotidiano La Tercera. Il totale dei casi confermati in Cile ha raggiunto 879.485. Secondo il Dipartimento di statistica e informazione sanitaria, il numero di decessi registrati nelle ultime 24 ore è 89, per un totale di 21.541 morti dall'inizio della pandemia. Secondo il rapporto giornaliero, sono stati registrati record di contagi in 24 ore nelle regioni di Valparaíso (531), O'Higgins (303), Ñuble (196), Biobío (960) e La Araucanía (483), superando le cifre finora rilevate in 24 ore durante la pandemia, anche quelle della prima ondata. Anche i ricoveri in terapia intensiva continuano a crescere nel Paese. Secondo il rapporto, sono 1.926 i pazienti in queste unità, 16 in più rispetto al giorno precedente. Del totale, 1.616 sono in ventilazione meccanica. Ad oggi, restano disponibili 201 posti letto di terapia intensiva. A seguito dell'aumento dei contagi registrato in Cile nell'ultimo periodo, ieri il ministero della Salute ha annunciato nuove misure, come l'anticipo a partire da domani dell'inizio del coprifuoco - in vigore dalle ore 22 alle 5 del mattino - e l'inasprimento della fase di Transizione nel piano 'Passo dopo passo', la strategia di aperture graduali portata avanti dal governo. Diversi comuni sono tornati a maggiori chiusure, compresa l'intera Regione metropolitana di Santiago, tornata nella fase 2 che prevede, tra le altre restrizioni, il lockdown nel weekend. (ANSA).