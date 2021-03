Nyt, milioni di dosi AstraZeneca in Usa, chiesto invio a Ue

NEW YORK, 12 MAR - Milioni di dosi del vaccino AstraZeneca sono accumulate nei magazzini americani e il loro destino è "oggetto di un intenso dibattito fra la Casa Bianca e le autorità sanitarie". Secondo quanto riportato dal New York Times, il dibattito - nel quale è coinvolta anche AstraZeneca - è centrato sulla possibilità di consentire alle dosi di raggiungere Paesi che ne hanno maggiormente bisogno. Diversi funzionari sono favorevoli, altri invece fanno resistenza. Il vaccino AstraZeneca non è ancora stato approvato negli Stati Uniti, dove si attendono ancora i risultati dei test e il via libera d'emergenza delle autorità. "AstraZeneca ha chiesto all'amministrazione Biden di consentire l'invio delle dosi americane all'Unione Europea. L'amministrazione, per ora, ha negato la richiesta", riferisce una fonte al New York Times. L'esitazione dell'amministrazione Biden sarebbe in parte legata all'incertezza sulle forniture, dato che la produzione dei vaccini è notoriamente complessa e delicata. (ANSA).