Covid: Pakistan, i casi superano quota 600mila

ISLAMABAD, 12 MAR - Il bilancio complessivo dei casi di coronavirus in Pakistan ha superato la soglia dei 600mila: lo ha reso noto oggi il ministero della Sanità. Dall'inizio della pandemia il Paese ha registrato un totale di almeno 600.198 infezioni, di cui 2.701 nelle ultime 24 ore. Allo stesso tempo, il bilancio dei decessi provocati dal virus è salito a quota 13.430, inclusi 54 nelle ultime 24 ore. Finora nel Paese sono guarite 568.065 persone. Il Pakistan sta attraversando un'altra ondata di contagi, che ha portato i nuovi casi quotidiani oltre quota 2.000 per il terzo giorno consecutivo. Il governo ha ordinato la chiusura delle scuole per due settimane in diverse regioni a partire da lunedì prossimo. (ANSA).