Biden firma piano Covid da 1900 miliardi, volteremo pagina

WASHINGTON, MAR 11 - Joe Biden ha firmato nello Studio Ovale il piano di aiuti Covid da 1900 miliardi di dollari, definendolo una "legge che volterà pagina nella pandemia e farà ripartire la nostra economia". Si tratta di uno dei pacchetti di aiuto più ingenti della storia americana: Biden ha anticipato ad oggi la firma, inizialmente prevista per venerdì, dopo l'approvazione dem al Congresso nonostante la compatta opposizione repubblicana. Un new deal che secondo il Fmi "aumenterà il Pil americano fra il 5 e il 6% in tre anni" e aiuterà anche la ripresa mondiale, in un momento in cui gli Usa mostrano precoci segni di rilancio, come prova anche il calo delle richieste dei sussidi di disoccupazione festeggiato da Wall Street. Ma è anche una manovra di forte impronta sociale, che potenzia il welfare e che potrebbe dimezzare la povertà. "Uno storico pacchetto legislativo che farà voltare pagina in questa pandemia, consegnerà aiuti immediati agli americani e farà ripartire la nostra economia", ha insistito Biden. (ANSA).