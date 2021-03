Vaccini: fonti Ue, non ci attendiamo export da Usa a breve

BRUXELLES, 11 MAR - Le trattative di Bruxelles con gli Stati Uniti di Joe Biden per avere più dosi del vaccino di Johnson & Johnson non decollano, almeno per il momento. Secondo quanto si apprende da fonti diplomatiche europee, ieri alla riunione degli ambasciatori dei 27 è stato riferito che non ci si attende che gli Stati Uniti esportino dosi verso l'Unione nell'immediato futuro. Ma oltre ad un problema legato alla capacità di produzione della multinazionale in Europa, a complicare la partita sta il fatto che il prodotto deve essere messo in fiale negli Usa. Per questo si stanno valutando stabilimenti di 'fill and finish' europei, anche in Italia. (ANSA).