Israele: Sara Netanyahu ricoverata per una appendicite

(ANSAmed) - TEL AVIV, 11 MAR - La moglie del primo ministro israeliano, Sara Netanyahu (62 anni ), è stata ricoverata la scorsa notte nell'ospedale Hadassah di Gerusalemme dopo che aveva avvertito forti dolori. Lo ha riferito l'ufficio del premier secondo cui le è stata diagnosticata una infiammazione della appendice che richiederà un ricovero di alcuni giorni. Il primo ministro, che oggi sarà impegnato in una missione di alcune ore negli Emirati arabi, l'ha accompagnata in ospedale ed è rimasto con lei mentre erano in corso gli esami medici.