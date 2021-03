Brasile: Bolsonaro rimuove capo comunicazione governo

SAN PAOLO, 11 MAR - Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha rimosso il responsabile della Segreteria per la comunicazione della presidenza (Secom), Fabio Wajngarten, criticato in passato per aver definito "eroe" sui social un colonnello golpista e per aver usato una frase nazista in uno spot del governo contro il Covid-19. Al suo posto, Bolsonaro ha nominato ad interim l'ammiraglio di squadra Flavio Augusto Viana Rocha. Wajngarten aveva assunto la responsabilità della Secom nell'aprile del 2019, dopo aver lavorato come consigliere del deputato federale Eduardo Bolsonaro, figlio dei capo dello stato. Rocha, che era a capo degli Affari strategici, è considerato uno dei più stretti consiglieri di Bolsonaro e va ad ingrossare la già folta presenza di militari nell'esecutivo brasiliano e alla guida delle principali aziende strategiche del Paese. (ANSA)