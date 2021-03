India celebra Maha Shrivrati, milioni si immergono in Gange

NEW DELHI, 11 MAR - Si celebra oggi in India la festa di Maha Shrivrati, una delle principali del calendario indiano, che celebra il compleanno di Shiva, il dio indù della distruzione. La città di Haridwar, lungo il Gange, a nord-est di Delhi, sotto le prime pendici himalayane, vedrà oggi la presenza di almeno due milioni di pellegrini, che, a dispetto della pandemia, si immergeranno nel fiume. Le autorità hanno imposto la distanza tra le persone, un numero limitato di accessi, e il test di negatività al Covid per tutti, ma le misure di sicurezza sono evidentemente teoriche. Prima ancora dell'alba, pittoreschi gruppi di Naga Sadhu, i santoni nudi, col corpo cosparso di cenere e i dreadlocks, si sono immersi nel fiume, seguiti da decine di migliaia di persone in coda lungo il percorso delimitato da transenne. Nell'attesa tutti cantano inni e gettano petali di fiori. Haridwar, una delle tre città indiane ritenute sacre, sta ospitando l'edizione intermedia del Khumb Mela, il più grande pellegrinaggio religioso del mondo. La festività di oggi coincide con uno dei giorni più ambiti per l'immersione. (ANSA).