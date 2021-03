Covid: Tunisia, vaccinazioni al via il 13 marzo

TUNISI, 10 MAR - La campagna di vaccinazioni anti Covid in Tunisia inizierà sabato 13 marzo, con una priorità per gli operatori sanitari in prima linea, gli anziani e le persone con malattie croniche: lo ha reso noto il ministro della Salute, Faouzi Mehdi. Il Paese ha ricevuto ieri il primo lotto di di 30.000 dosi del vaccino russo Sputnik V, ha aggiunto il ministro, precisando che 93.600 dosi dei vaccini Pfizer-Biontech saranno consegnate la prossima settimana nell'ambito del programma internazionale Covax, coordinato dall'Oms. Come è noto, il Paese riceverà inoltre un totale di 500.000 dosi di vaccini russi che saranno consegnati a breve, oltre a137.000 dosi del vaccino AstraZeneca e una donazione di 200.000 dosi di quello cinese Sinovac. Nell'ultima settimana di marzo, la Tunisia dovrebbe ricevere un nuovo lotto di 100.000 dosi di vaccini Pfizer-Biontech.(ANSA) . (ANSA).