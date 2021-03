Scandali Cuomo, editore ferma promozione del suo libro

NEW YORK, 09 MAR - Dopo lo scandalo delle molestie sessuali e della gestione dei dati sui morti per covid nelle case di riposo calano le vendite del libro di Andrew Cuomo. 'American Crisis: Leadership Lessons from the Covid-19 Pandemic', uscito lo scorso ottobre, avrebbe dovuto celebrare e consacrare il lavoro dell'attuale governatore di New York nella gestione della pandemia. Alla luce dei nuovi scenari invece la Crown Publishing Group, una divisioni di Penguin Random House, che pubblica il libro, ha deciso di fermarne la promozione. Lo scrive il New York Times. "Con le indagini in corso - ha detto Gillian Blake della Crown - abbiamo fermato la promozione attiva di 'American Crisis' e non abbiamo in programma una ristampa in paperback". Cuomo non ha rivelato il compenso ricevuto per la pubblicazione. (ANSA).