Biden nomina due donne generali a quattro stelle

WASHINGTON, 09 MAR - Nella giornata internazionale della Donna il presidente americano Joe Biden ha firmato un decreto col quale nomina due donne generali a quattro stelle. Jacqueline Van Ovost è stata scelta per comandare lo Us Transportation Command, mentre Laura Richardson guiderà lo Us Southern Command, con competenza sulle attività in Sud America. Se le due nomine verranno confermate le due ufficiali diventeranno la seconda e terza donna della storia Usa a ricoprire il ruolo di 'Combatant commander', ovvero alla guida un comando definito per competenza su aree geografiche o di funzione. (ANSA).