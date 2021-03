Madrid,Pe conferma che problemi Catalogna riguardano Spagna

MADRID, 09 MAR - Il Parlamento europeo, revocando l'immunità ai deputati indipendentisti catalani, ha inviato un messaggio chiaro: "i problemi della Catalogna si risolvono in Spagna, non in Europa". E' il commento della ministra degli Esteri spagnola Arancha González Laya, dopo la decisione del Parlamento europeo. "E' la linea adottata dal governo spagnolo - ha aggiunto - quella di tendere la mano alle forze politiche catalane per trovare una soluzione attraverso il dialogo e la negoziazione". (ANSA).