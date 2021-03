Ue, via libera all'ok rapido dell'Ema sui vaccini adattati

BRUXELLES, 08 MAR - "L'Ema ha già pubblicato le linee guida per accelerare l'approvazione di vaccini adattati in caso di nuove varianti. Lo adotteremo in collegio l'11 marzo". Così la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, in un'intervista ad un gruppo di media europei, tra cui l'ANSA. (ANSA).