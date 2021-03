Birmania: militari occupano ospedali e università

ROMA, 08 MAR - L'esercito birmano ha occupato gli ospedali e le università del Paese in vista di uno sciopero generale indetto dai sindacati per protestare contro il colpo di Stato militare dell'1 febbraio scorso. Lo riportano media locali, secondo la Cnn. Si tratta dell'ennesima iniziativa da parte della giunta per consolidare il suo controllo nel Paese di fronte alle proteste di massa che finora hanno provocato almeno 54 morti tra i manifestanti. Durante il fine settimana testimoni hanno visto i soldati occupare ospedali e università a Yangon. Da parte sua, un funzionario dell'ufficio dell'Alto Commissario Onu per i diritti umani - James Rodehaver - ha detto che almeno cinque ospedali sono stati occupati oggi, di cui quattro a Yangon e almeno uno a Mandalay. Sempre oggi, il gruppo internazionale di Medici per i Diritti Umani ha condannato "l'invasione e l'occupazione di ospedali pubblici e la forza eccessiva usata contro i civili". (ANSA).