Serena Williams, parole di Meghan esprimono crudeltà subita

ROMA, 08 MAR - Le parole di Meghan "illustrano il dolore ce ha vissuto e la crudeltà che ha subito". Lo scrive su Twitter la star del tennis Serena Williams grande amica dell'attrice. La mia "amica altruista" che "mi insegna ogni giorno cosa significa essere veramente nobile", prosegue Williams parlando di Meghan. "So per esperienza che le istituzioni e i media usano sessismo e razzismo per diffamare le donne e le persone di colore e per sminuirci, per abbatterci e demonizzarci". "Voglio che la figlia di Meghan, mia figlia e le vostre figlie vivano in una società dominata dal rispetto", ha scritto ancora la campionessa. (ANSA).