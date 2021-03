Harry e Meghan: via da casa reale per mancanza di comprensione

ROMA, 08 MAR - E' andata in onda l'attesa e temuta intervista a Meghan e Harry. "Abbiamo fatto il possibile" per restare nella casa reale e "ce ne siamo andati per carenza di sostegno e comprensione", afferma il figlio di Diana: "Mi hanno tagliato fuori finanziariamente" ma ora non sono più in trappola, mentre "mio padre e mio fratello" sì. "Ebbi pensieri suicidi e chiesi aiuto inutilmente", accusa la duchessa di Sussex affermando che i reali "temevano per il colore della pelle" del figlio. E La prossima sarà una femminuccia, annunciano. (ANSA).