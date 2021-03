Nel giorno dei Sussex, la regina esalta dovere e unità

LONDRA, 07 MAR - Nessun cenno diretto alle tensioni in casa Windsor con i duchi di Sussex, ma un appello a tutti i Paesi dell'ex impero britannico a celebrare "lo spirito di unità" e "la dedizione al dovere" in tempi di Covid. E' il messaggio di Elisabetta II per il Commonwealth Day, nell'ambito d'un programma della Bbc a cui intervengono anche l'erede al trono Carlo e altri reali, come a voler far fronte comune nel giorno dell'intervista dei 'ribelli' Harry e Meghan alla Cbs dagli Usa (attesa con imbarazzo a corte). Nel suo breve discorso, la sovrana 94enne elogia fra l'altro la risposta alla pandemia, specie "nella prima fila" degli ospedali. (ANSA).