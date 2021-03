8 marzo: von der Leyen, più donne in posizione di leadership

BRUXELLES, 06 MAR - "Le ragazze possono fare qualsiasi cosa! Possono essere medici, avvocati, astronauti. E sì! Possono essere presidenti. Basta che credano in se stesse". Così in un video messaggio postato su Twitter la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in occasione della giornata internazionale della donna, il prossimo 8 marzo. "Ho cinque figlie e quando erano giovani ho detto loro che non esiste un lavoro per gli uomini e un lavoro per le donne - ha affermato von der Leyen nel video - Voglio vedere più donne in posizione di leadership". (ANSA).