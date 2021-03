Ft, Ue chiederà a Usa export milioni dosi AstraZeneca

BRUXELLES, 06 MAR - "L'Ue solleciterà gli Stati Uniti a consentire l'esportazione di milioni di dosi del vaccino di AstraZeneca in Europa". Lo scrive il Financial Times citando fonti europee. La mossa servirà per "colmare le carenze di approvvigionamento sui vaccini da parte della Ue e rispettare i contratti di fornitura". Secondo il quotidiano della City l'Ue vuole anche che Washington garantisca un libero flusso delle spedizioni dei componenti necessari alla produzione europea" "La commissione intende sollevare il tema nelle prossime discussioni transatlantiche", sottolinea l'Ft. (ANSA).