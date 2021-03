Grecia: centinaia di sfollati dopo la nuova scossa sismica

ATENE, 05 MAR - Centinaia di persone nei villaggi della Grecia centrale hanno dovuto trascorrere una seconda notte consecutiva in tenda o in macchina, dopo il nuovo forte terremoto che ha colpito la regione di Larissa, senza però fare vittime. Il terremoto di giovedì sera ha scatenato un'altra ondata di panico nei villaggi a quasi 250 chilometri a nord di Atene, dove vengono montate nuove tende per soddisfare le esigenze dei residenti. (ANSA).