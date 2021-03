Usa: accusatrice Cuomo, voleva venire a letto con me

NEW YORK, 04 MAR - "Ho pensato volesse venire a letto con me. Ho pensato che non ero a mio agio e che dovevo uscire dalla stanza". Charlotte Bennett, la seconda accusatrice del governatore di New York, racconta le sensazioni e le paure provate quando Andrew Cuomo l'ha abusata. Bennett racconta come Cuomo, nel corso di un incontro, le aveva chiesto della sua vita sessuale, se era monogama e se aveva mai avuto rapporti sessuali con uomini più grandi. Un incontro avvenuto in primavera nell'ufficio del governatore, quando Bennett lavorava per Cuomo. "Mi ha detto che era a suo agio con chiunque avesse più di 22 anni", racconta la 25enne Bennett a Cbs, precisando che "senza chiedermi direttamente di andare a letto me lo ha fatto capire, mi ha fatto capire che si sentiva solo". (ANSA).