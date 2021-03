Tunisia, 'pieno sostegno agli investimenti italiani'

TUNISI, 04 MAR - Un incontro tra l'ambasciatore d'Italia in Tunisia, Lorenzo Fanara, e il Ministro tunisino dell'Economia, delle finanze e del sostegno agli investimenti, Ali Kooli, è stato l'occasione "per fare il punto sui programmi e gli obiettivi della cooperazione bilaterale e multilaterale". Lo rende noto su Twitter la rappresentanza diplomatica italiana a Tunisi riportando che durante il colloquio è stato ribadito il "pieno sostegno agli investimenti italiani in Tunisia". Secondo quanto reso noto recentemente dall'Ice, l'Italia resta primo paese fornitore della Tunisia nel 2020, con una quota pari al 14.2% delle importazioni. La presenza economica italiana in Tunisia, secondo infoMercati Esteri del Maeci, è solida e dinamica, annoverando circa 800 società (la maggior parte delle quali sono totalmente esportatrici). Le imprese italiane installate in Tunisia (miste, a partecipazione italiana o a capitale esclusivamente italiano) impiegano oltre 68 mila persone e rappresentano quasi un terzo di tutte le imprese a partecipazione straniera. (ANSA)