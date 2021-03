Covid: i morti in Spagna sono più di 70.000

MADRID, 03 MAR - I decessi per Covid in Spagna sono più di 70.000: lo indicano i dati aggiornati dal ministero della Sanità, riportati dai media spagnoli. Nelle ultime 24 ore ne sono stati comunicati 466. Intanto, l'indice dei contagi scende ancora: oggi l'incidenza cumulativa a 14 giorni è fissata sui 159,5 positivi ogni 100.000 abitanti, mentre ieri era di 168. La ministra della Sanità, Carolina Darias, ha però espresso preoccupazione per "l'alto livello di occupazione" delle terapie intensive, che fa sì che il Paese "non si possa permettere una quarta ondata" di contagi. (ANSA).