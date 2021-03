Usa: compra ciotola Ming per 35 dollari, ne vale 500mila

ROMA, 03 MAR - Una piccola ciotola acquistata per soli 35 dollari in un mercatino del Connecticut si è rivelata essere un raro manufatto cinese della dinastia Ming risalente al XV secolo. Lo riporta la Bbc. La ciotola in porcellana bianca con decorazioni floreali blu cobalto era stata notata l'anno scorso vicino New Haven da un appassionato di antiquariato , che l'ha comprata e poi l'ha fatta valutare ricevendo una bellissima notizia. Secondo gli esperti, infatti, l'oggetto vale tra 300.000 e 500.000 dollari poiche' appartiene ad un gruppo di sole sette ciotole tutte conservate in musei. La ciotola, di 16 centimetri, sarà battuta all'asta il prossimo 17 marzo a New York da Sotheby's che l'ha definita "una scoperta eccezionale e rara". (ANSA).