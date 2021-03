Covid: Dolly Parton si vaccina e reinventa una sua hit

ROMA, 03 MAR - La star del country Dolly Parton è stata vaccinata contro il coronavirus e per l'occasione ha reinventato uno dei suoi pezzi più celebri per esortare tutti a seguire il suo esempio. Lo riporta la Bbc. Parton, 75 anni, ha cantato una versione adattata di 'Jolene' prima di ricevere il vaccino anti-Covid al Vanderbilt University Medical Center di Nashville, in Tennessee. "Vaccino, vaccino, vaccino, vaccino, ti supplico, per favore non esitare", ha cantato la star del country in un video pubblicato sui social media. A Parton è stata iniettata una dose di Moderna che lei stessa ha contribuito a finanziare donando 1 milione di dollari al Vanderbilt University Medical Center. "Sono anziana abbastanza per ricevere il vaccino e sono intelligente abbastanza per ricevere il vaccino", ha dichiarato la cantante ai suoi fan prima di farsi iniettare il farmaco contro il coronavirus. (ANSA).