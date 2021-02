Birmania: Onu, i militari fermino l'escalation violenta

GINEVRA, 28 FEB - Le Nazioni Unite hanno condannato la violenta repressione in Birmania e hanno esortato la giunta militare a smettere di usare la forza sui manifestanti pacifici. "Condanniamo fermamente l'escalation di violenza contro le proteste in Myanmar e chiediamo ai militari di interrompere immediatamente l'uso della forza contro manifestanti pacifici", ha detto in una nota Ravina Shamdasani, portavoce del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite. Almeno 9 manifestanti sono stati uccisi oggi nella giornata più sanguinosa dall'inizio delle proteste. (ANSA).