Covid: lockdown e coprifuoco in Cisgiordania

ROMA, 27 FEB - Il premier palestinese Mohammad Shtayyeh ha annunciato il lockdown nel Paese, 12 giorni a partire da domani, per contrastare l'aumento della diffusione del Covd e delle sue varianti in Cisgiordania. Lo riferisce l'agenzia Wafa. Il coprifuoco sarà in vigore dalle sette di sera alle 6 del mattino. Chiuse scuole, università, e tutti gli esercizi non di prima necessità. Bloccato l'accesso degli israelo-palestinesi. (ANSA).