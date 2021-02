Covid: casi di variante sudafricana in Croazia e Slovenia

(ANSAmed) - BELGRADO, 27 FEB - Due casi della variante sudafricana del coronavirus sono stati registrati in Croazia. Come riferiscono i media regionali, si tratta di due persone tornate da Zanzibar. Nel Paese vi sono già numerosi casi di variante inglese del Covid-19. Anche nella vicina Slovenia è stato segnalato un primo caso di variante sudafricana del virus, diagnosticato su un medico di Maribor di ritorno dalla Namibia. Controlli sono in corso su altre persone che erano con il medico in Africa e che sono tornate in Slovenia con lui. (ANSAmed).