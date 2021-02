Dzerzhinsky in svantaggio, Mosca ferma referendum su statua

MOSCA, 26 FEB - Il sindaco di Mosca, Serghei Sobyanin, ha deciso di cancellare un referendum in corso tra i cittadini per scegliere una nuova statua da innalzare davanti alla Lubyanka, già sede del Kgb e oggi dell'Fsb, quando, dopo due giorni, è apparso evidente che il fondatore dei servizi segreti sovietici, Felix Dzerzhinsky, stava perdendo la gara con Alexander Nevsky, principe del XIII secolo e santo ortodosso. La statua di Dzerzhinsky, personaggio visto come un simbolo del controllo prima della Ceka e poi del Kgb sulla Russia sovietica, era stata abbattuta nel 1991 durante manifestazioni popolari seguite al fallito colpo di Stato contro il presidente Mikhail Gorbaciov, che portò alla dissoluzione del vecchio sistema. Nei giorni scorsi le autorità avevano chiamato i cittadini ad un referendum online che doveva durare una settimana per scegliere se rimettere al suo posto la statua di Dzerzhinsky o sostituirla con quella di Nevsky. Ma dopo soli due giorni l'iniziativa è stata cancellata, dopo che, su 320.000 voti fin qui espressi, Nevsky risultava in vantaggio con il 55% delle preferenze sul fondatore dei servizi sovietici. Sul suo blog ufficiale il primo cittadino della capitale ha spiegato la sua decisione affermando che il voto si stava "trasformando in uno scontro fra gente con vedute diverse". "Punti di vista diversi sulla Storia sono inevitabili - ha aggiunto - ma i monumenti sulle nostre piazze non dovrebbero dividere, bensì unire la società". (ANSA).