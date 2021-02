Congo: superstite italiano, diremo tutto agli inquirenti

ROMA, 26 FEB - "Non posso entrare nei dettagli dell'attacco" ma siamo "pronti a dare tutte le informazioni" e "stiamo lavorando con tutti gli inquirenti" in modo che "chi ha perpetrato questo crimine sia assicurato alla giustizia". Lo ha detto il vicedirettore del Programma alimentare mondiale (Pam) in Congo, Rocco Leone, rimasto illeso nell'attacco in cui sono stati uccisi l'ambasciatore Luca Attanasio, il carabiniere Vittorio Iacovacci e il loro autista. Leone ha rilasciato una dichiarazione letta dal vicedirettore della comunicazione del Pam, Greg Barrow, in un briefing alla stampa. (ANSA).